Стало известно, кто станет новым главой «Динамо»

Московское «Динамо» 6 октября объявит о назначении нового председателя совета директоров, передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что им станет Александр Ивлев, который сменит на этом посту ушедшего в отставку Дмитрия Гафина. С 2017 года Ивлев входил в консультативный совет клуба. До декабря 2020 года он возглавлял наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Пресс-служба «Динамо» сообщила об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба 2 октября. Он занимал должность председателя совета директоров с 2019 года и был одним из ключевых лиц в руководстве клуба. За время его работы «Динамо» провело масштабное обновление состава и несколько раз меняло тренерский штаб. В текущем сезоне команда под руководством Валерия Карпина занимает седьмое место в таблице РПЛ после 10 туров. Решение об отставке было принято накануне матча с «Краснодаром» в рамках 11-го тура чемпионата России.

Ранее легенда «Динамо» назвал странным уход из клуба Гафина.