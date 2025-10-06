На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игрок «Спартака» продолжит карьеру в ЦСКА

Агент Гурцкая: футболист Пруцев зимой перейдет из «Спартака» в ЦСКА
Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев практически наверняка продолжит карьеру в стане принципиальных соперников красно-белых — ЦСКА. Об этом заявил агент Тимур Гурцкая, чьи слова приводит Telegram-канал «Это футбол, брат!»

«Очень велика вероятность, что Данил Пруцев зимой окажется в ЦСКА», — сказал Гурцкая.

Пруцев в настоящее время на правах аренды выступает за «Локомотив», где является игроком основного состава. В минувшие выходные он забил мяч в ворота «Динамо» на 36-й секунде, «железнодорожники» в итоге победили со счетом 5:3.

ЦСКА в настоящее время возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 11 туров 24 очка. «Локомотив» идет на второй строчке, отставая от лидера на балл.

Накануне красно-синие одержали победу в дерби со «Спартаком» – 3:2. При этом армейцы переписали историю соперников, забив три мяча к 18-й минуте — прежде такое случалось со «Спартаком» в 1947 году. 10-кратные чемпионы России после этой неудачи располагаются на шестой строчке в турнирной таблице с 18-ю баллами.

Ранее совет директоров «Спартака» принял решение по Станковичу.

