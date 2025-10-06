Совет директоров «Спартака» принял решение по Станковичу

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович остается на посту. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее издание обнародовало информацию о том, что сербский специалист может быть уволен решением совета директоров на заседании в понедельник, 6 ноября. Однако этого не произошло.

«На заседании был представлен новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов, а также заслушан доклад спортивного директора Франсиса Кахигао о текущей ситуации в спортивном блоке и причинах поражения в воскресном дерби с ЦСКА (2:3) в 11-м туре чемпионата России», — говорится в сообщении.

Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов.

Ранее стало известно, что новый гендиректор «Спартака» может оказаться фанатом ЦСКА.