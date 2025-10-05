Российский тренер о матче «Динамо» — «Локомотив»: восемь мячей на таком уровне слишком много

Тренер Канчельскис о матче «Динамо» — «Локомотив»: восемь мячей слишком много

Российский тренер Андрей Канчельскис отреагировал на победу московского «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», заявив, что восемь забитых голов на таком уровне слишком много, передает «Чемпионат».

«Восемь голов на таком уровне слишком много, но для болельщиков — великолепно. Мы же всегда говорим, что играем для болельщиков. Дальше надо следить за обеими командами», — сказал Канчельскис.

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3. На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

