В «Динамо» не ожидали уход Гафина с поста главы совета директоров

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал неожиданным уход Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба, передает РИА Новости.

«Все так, как в действительности (по собственному желанию). К сожалению, за него не могу комментировать, за него додумывать не буду. Было достаточно неожиданно», — сказал Пивоваров.

Пресс-служба «Динамо» сообщила об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба 2 октября. Он занимал должность председателя совета директоров с 2019 года и был одним из ключевых лиц в руководстве клуба. За время его работы «Динамо» провело масштабное обновление состава и несколько раз меняло тренерский штаб. Решение об отставке было принято накануне матча с московским «Локомотивом» в рамках 11-го тура чемпионата России.

