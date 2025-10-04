На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Динамо» не ожидали уход Гафина с поста главы совета директоров

Владимир Астапкович/РИА Новости

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал неожиданным уход Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба, передает РИА Новости.

«Все так, как в действительности (по собственному желанию). К сожалению, за него не могу комментировать, за него додумывать не буду. Было достаточно неожиданно», — сказал Пивоваров.

Пресс-служба «Динамо» сообщила об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба 2 октября. Он занимал должность председателя совета директоров с 2019 года и был одним из ключевых лиц в руководстве клуба. За время его работы «Динамо» провело масштабное обновление состава и несколько раз меняло тренерский штаб. Решение об отставке было принято накануне матча с московским «Локомотивом» в рамках 11-го тура чемпионата России.

Ранее стало известно, кто станет новым главой «Динамо».

