Губерниев назвал самых сексуальных спортсменок России

Журналист Дмитрий Губерниев назвал биатлонисток Викторию Метелю и Екатерину Мошкову (в прошлом Носкова), а также легкоатлетку Полину Кнороз самыми сексуальными спортсменками России, передает «ВсеПроСпорт».

«Вообще у нас много замечательных спортсменок, особенно среди бегуний», — сказал Губерниев.

Метеля является призером чемпионатов России, Мошкова является неоднократным призером этапов Кубка IBU, Кнороз выигрывала чемпионат России по прыжкам с шестом.

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

