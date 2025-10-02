«Обделается при встрече»: Губерниев высмеял нежелающую встречаться с россиянами шведку

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sport24 высмеял слова победительницы этапов Кубка мира по лыжным гонкам Линн Сван, которая заявила о нежелании соревноваться на Олимпиаде-2026 с россиянами.

По его словам, шведская спортсменка не сможет повторить эти слова в лицо российским лыжникам.

«Они все только за глаза большие смельчаки. Мы это миллион раз проходили. Когда нужно будет в упор что-то сказать, она разве подойдет к Непряевой и скажет, что не будет с ней соревноваться? Сван обосрется от страха как только ее увидит. Поэтому чего на них внимания обращать?» — заявил Губерниев.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что в России не видят подвижек по возвращению членства в МОК.