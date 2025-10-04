На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Медведев обыграл Сврчину вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Eduardo Munoz/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире серии АТР-1000 в Шанхае.

В матче второго круга 18-я ракетка мира оказался сильнее представителя Чехии Далибора Сврчины. Игра продлилась 60 минут и завершилась в двух сетах с одинаковым счетом — 6:1, 6:1. По ходу встречи победитель US Open-2021 два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных/

За выход в четвертый круг Медведев поспорит с представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев проиграл четвертый матч подряд.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
