Стали известны судейские записки боя Нурмагомедова и Хьюза

Один из рефери отдал Нурмагомедову все пять раундов в бою с Хьюзом

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов получил максимальные оценки от одного из арбитров в бою против Пола Хьюза из Ирландии, сообщает пресс-служба PFL.

рбитр Брайан Майнер отдал ему все пять раундов, Хади Али — четыре (с первого по четвертый), а Дэррил Рэнсом — три (первый, третий и четвертый).

Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. «Газета.Ru» провела текстовый онлайн события.

В январе 2025 года соперники уже встречались также в Дубае, и тогда Нурмагомедов тоже победил единогласным решением арбитров, защитив свой чемпионский титул Bellator в легком весе.

В со-главном бою вечера американец Кори Андерсон победил в бою-реванше вновь Довлетджана Ягшимурадова единогласным решением арбитров и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.

Ранее Усман Нурмагомедов назвал имя следующего соперника.