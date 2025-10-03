Непобедимый Нурмагомедов: россиянин защищает титул PFL в реванше с Хьюзом. LIVE

Первый раунд: сдержал слово Рахмани! Долго в первом раунде пристреливались, Трабелси изредка выбрасывал джебы, а Рахмани давил. В итоге первое же серьезное попадание пришлось в челюсть, Трабелси упал, и дальше Рахманим помчал добивать, пока рефери не остановиол бой! Пятая победа Рахмани в пяти боях, пятая досрочная! А у Трабелси рекорд теперь 8-1. Да, это его первое поражение.
Кстати, иранец Рахмани пообещал нокаут, причем пообещал, что оформит его на первых же минутах боя. Посмотрим.
Но сначала будет еще последний поединок в андеркарде, где в тяжелом весе сразятся Пуя Рахмани и Слим Трабелси.
Вот так выглядит основной кард сегодняшнего турнира:
Полулегкий вес: Усман Нурмагомедов vs. Пол Хьюз
Полутяжелый вес: Кори Андерсон vs. Довлетджан Ягшимурадов
Легчайший вес: Магомед Магомедов vs. Серджио Петтис
Легкий вес: Арчи Колган vs. Джей-Джей Уилсон
Кетчвейт (140 фунтов): Джек Картрайт vs. Келан Лоуран
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках турнира PFL Champions Series 3 Усман Нурмагомедов защищает свой титул в поединке с ирландцем Полом Хьюзом. Это реванш, так как россиянин уже победил решением судей этого соперника 25 января текущего года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.