Спорт

Непобедимый Нурмагомедов: россиянин защищает титул PFL в реванше с Хьюзом. LIVE

PFL Champions Series 3. Нурмагомедов (Россия) — Хьюз (Ирландия). ОНЛАЙН
usman_nurmagomedov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com
Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, одержавший 19 побед и не потерпевший ни одного поражения, защищает свой чемпионский пояс PFL в бою с ирландцем Полом Хьюзом, которого уже побеждал в этом году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:20

Первый раунд: сдержал слово Рахмани! Долго в первом раунде пристреливались, Трабелси изредка выбрасывал джебы, а Рахмани давил. В итоге первое же серьезное попадание пришлось в челюсть, Трабелси упал, и дальше Рахманим помчал добивать, пока рефери не остановиол бой! Пятая победа Рахмани в пяти боях, пятая досрочная! А у Трабелси рекорд теперь 8-1. Да, это его первое поражение.

21:17

Рахмани и Трабелси, представляющий Францию, проведут три раунда по пять минут. Начали.

21:12

Кстати, иранец Рахмани пообещал нокаут, причем пообещал, что оформит его на первых же минутах боя. Посмотрим.

21:10

Но сначала будет еще последний поединок в андеркарде, где в тяжелом весе сразятся Пуя Рахмани и Слим Трабелси.

21:05

Вот так выглядит основной кард сегодняшнего турнира:

Полулегкий вес: Усман Нурмагомедов vs. Пол Хьюз
Полутяжелый вес: Кори Андерсон vs. Довлетджан Ягшимурадов
Легчайший вес: Магомед Магомедов vs. Серджио Петтис
Легкий вес: Арчи Колган vs. Джей-Джей Уилсон
Кетчвейт (140 фунтов): Джек Картрайт vs. Келан Лоуран

21:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках турнира PFL Champions Series 3 Усман Нурмагомедов защищает свой титул в поединке с ирландцем Полом Хьюзом. Это реванш, так как россиянин уже победил решением судей этого соперника 25 января текущего года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

