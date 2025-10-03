Непобедимый Нурмагомедов: россиянин защищает титул PFL в реванше с Хьюзом. LIVE

21:20

Первый раунд: сдержал слово Рахмани! Долго в первом раунде пристреливались, Трабелси изредка выбрасывал джебы, а Рахмани давил. В итоге первое же серьезное попадание пришлось в челюсть, Трабелси упал, и дальше Рахманим помчал добивать, пока рефери не остановиол бой! Пятая победа Рахмани в пяти боях, пятая досрочная! А у Трабелси рекорд теперь 8-1. Да, это его первое поражение.