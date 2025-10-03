Казахстанский теннисист проиграл 202-й ракетке мира во втором круге «Мастерса»

Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, проиграв во втором круге. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Шестнадцатая ракетка мира проиграла представителю Монако Валентену Вашеро, занимающему 202-ю позицию в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 4:6 в пользу спортсмена из Монако. Поединок продолжался 1 час 49 минут. Статистические показатели Бублика включают 10 эйсов, одну двойную ошибку и одну реализацию из трех брейк-пойнтов. Его соперник совершил 11 эйсов, четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести возможных.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге. Для Бублика это стало вторым ранним выбытием с турниров серии «Мастерс» в текущем сезоне.

Ранее в Шанхае состоялся самый возрастной матч в истории «Мастерсов».