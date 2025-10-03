В Шанхае состоялся самый возрастной матч в истории «Мастерсов»

Новак Джокович и Марин Чилич установили рекорд как самые возрастные участники матча в истории турниров серии «Мастерс». Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча в Шанхае между 38-летним сербом и 36-летним хорватом стала самой возрастной в истории турниров категории «Мастерс» — суммарный возраст спортсменов составил 75 лет и 139 дней.

Поединок завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича после 1 часа 54 минут игры. Сербский теннисист, посеянный под четверным номером, вышел в третий круг турнира с призовым фондом 9,2 миллиона долларов. В решающем моменте первого сета при счете 6:6 Джокович выиграл тай-брейк со счетом 7:2. Во втором сете сербский теннисист сделал два брейка, что позволило ему довести матч до победы.

Следующим соперником Джоковича станет немецкий теннисист Янник Ханфман. Турнир в Шанхае продлится до 12 октября, действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

Ранее российская теннисистка Виталия Дьяченко подвергла критике сменившую гражданство Касаткину.