Теннисистка Дьяченко о Касаткиной: власть критиковать нельзя

Российская теннисистка Виталия Дьяченко раскритиковала бывшую соотечественницу Дарью Касаткину за критику власти, передает Спортс''.

«Если Касаткина критиковала не страну, а власть — это допустимо? Нет. Это же твоя страна, родина. В этой ситуации не стоит критиковать. Тем более мы теннисисты — что мы можем понимать в политике?» — сказала Дьяченко.

О решении экс-россиянки Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина разгромно проиграла 81-й ракетке мира.