Болельщики «Кайрата» затравили вратаря ЦСКА

Болельщики «Кайрата» затравили вратаря ЦСКА Торопа из-за фейковой цитаты
Александр Вильф/РИА Новости

Болельщики алматинского «Кайрата» затравили в соцсетях вратаря московского ЦСКА Владислава Торопа из-за слов, которых он не говорил, сообщает Mash на спорте.

СМИ привели слова футболиста, который заявил, что не принял бы в подарок машину, как это сделал голкипер «Кайрата» Шерхан Калмурза после разгрома от мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов.

«После поражения 0:5 от «Реала» Калмурзе подарили машину? Если бы мы так проиграли «Барселоне», я бы никогда не принял такой подарок», — якобы сказал Тороп.

Позже Тороп заявил, что его слова исказили, журналист попросил прощения, а Тороп извинился перед Калмурзой и болельщиками из Казахстана.

Несмотря на это, фанаты «Кайрата» оставляют гневные комментарии в соцсетях Торопа.

Встреча между «Кайратом» и «Реалом» завершилась со счетом 0:5. Счет на 25-й минуте открыл Килиан Мбаппе, еще два мяча Мбаппе забил во втором тайме. Под занавес встречи Эдуарду Камавинга забил четвертый мяч, а в компенсированное время Браим Диас установил окончательный счет матча.

Ранее владелец «Кайрата» прокомментировал возможную помощь Артема Дзюбы команде.

