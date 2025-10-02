Владелец «Кайрата» прокомментировал возможную помощь Дзюбы команде

Боранбаев ответил на слухи об участии Дзюбы от клуба в Лиге чемпионов

Владелец казахстанского «Кайрата» Каиржат Боранбаев ответил на вопрос о том, мог ли помочь команде нападающий Артем Дзюба в Лиге чемпионов. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

Прежде сообщалось, что «Кайрат» планировал подписать форварда под игру в еврокубках. На вопрос о потенциальном переходе Дзюбы Боранбаев не ответил, но подчеркнул потенциал команды.

«Футбол не знает сослагательного наклонения. У нас есть те ребята, которые заслуженно играют в «Кайрате», и я горжусь ими. Они доказали, что могут бороться даже против самых звёздных соперников», — заявил Баранбаев.

Владелец клуба также сообщил о состоявшейся встрече с Андреем Аршавиным, в ходе которой обсуждались перспективы команды. Боранбаев выразил уверенность в возможностях «Кайрата» в Лиге чемпионов, отметив важность поддержки болельщиков. По его словам, текущий состав команды заслуживает право играть в основном составе и готов к борьбе с любыми соперниками.

