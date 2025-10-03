На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не нужно бояться!» Российских футболистов призвали уезжать в Европу

Нападающий Синама-Понголь призвал российских футболистов уезжать в Европу
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий «Ливерпуля», мадридского «Атлетико» и сборной Франции Флоран Синама-Понголь заявил, что российские футболисты обладают достаточно высоким уровнем, чтобы пробовать свои силы в топовых европейских чемпионатах. Слова Синама-Понголя приводит Legalbet.

«Я считаю, что многим российским футболистам нужно пробовать свои силы за границей — в Европе. В России действительно очень много талантливых игроков. Они должны показывать свои сильные качества. Им не нужно бояться! Конечно, у всех разное будущее, но нужно пробовать выходить на новый уровень», — сказал Синама-Понголь.

Французский нападающий хорошо знаком с чемпионатом России, поскольку в течение двух сезонов выступал за «Ростов».

В данный момент из российских футболистов только трое выступают в топовых европейских чемпионатах. Полузащитник Александр Головин играет в «Монако», вратарь Матвей Сафонов — в «ПСЖ», а хавбек Арсен Захарян — в испанском «Реал Сосьедаде».

Ранее Глушаков объявил составы «Спартака» и «Локомотива» на свой прощальный матч.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
