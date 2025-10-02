На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глушаков объявил составы «Спартака» и «Локомотива» на свой прощальный матч

Футболист Глушаков представил составы команд на свой прощальный матч
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков представил составы команд на свой прощальный матч. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале спортсмена.

Команды возглавят бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, бывший игрок «железнодорожников» Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер и футболист «Спартака» Олег Романцев, а также бывший вратарь клуба Ринат Дасаев. Матч пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Согласно анонсу, сам Глушаков примет участие во встрече, проведя по одному тайму за каждую из команд. Карьера 37-летнего футболиста включает выступления за несколько клубов Российской премьер-лиги.

В феврале текущего года он покинул подмосковные «Химки», после чего находился в статусе свободного агента. Наиболее значительными достижениями в его карьере стали чемпионский титул 2017 года и звание лучшего игрока РПЛ по версии Российского футбольного союза в том же сезоне.

Ранее чемпион Европы Спиридонов высказался о контракте «Спартака» с Заболотным.

