Азербайджан и Узбекистан примут следующий молодежный чемпионат мира по футболу

Турнир 2027 года среди игроков до 20 лет пройдет в двух странах

Азербайджан и Узбекистан выбраны странами для проведения чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет в 2027 году. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Решение было утверждено на заседании совета ФИФА в Цюрихе. В Азербайджане также подчеркнули готовность к организации турнира высокого уровня, учитывая успешный опыт проведения международных спортивных мероприятий.

«Наша страна, как и всегда, готова покорить весь мир гостеприимством, профессионализмом, преданностью футболу и, конечно, любовью своих болельщиков», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Узбекистана.

В настоящее время молодежный чемпионат мира проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Это будет первый в истории турнир под эгидой ФИФА, совместно проводимый двумя странами Центральной Азии. Ожидается, что чемпионат соберет лучших молодых футболистов из более чем 20 стран. Предыдущий молодежный чемпионат мира 2023 года принимала Индонезия.

