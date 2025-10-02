На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как будет проходить молодежное первенство мира по самбо

Молодежное первенство мира по самбо пройдет в Индонезии
ESF

Богор в Индонезии примет молодежное первенство мира по самбо в октябре.

В соревнованиях примут участие спортсмены 16-20 лет, которые поборются за медали в спортивном и боевом разделах самбо. Турнир, поддерживаемый компанией «Роснефть» и банком ВТБ, пройдет в весовых категориях от 47 до свыше 98 кг для юниоров, юниорок, юношей и девушек. Программа соревнований включает выступления в семи весовых категориях для юниоров по боевому и спортивному самбо, семи — для юниорок по спортивному самбо, восьми — для юношей и девушек по спортивному самбо.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков подчеркнул важность проведения первенства в Индонезии для развития этого вида спорта в Азиатском регионе.

«Проведение Молодежного первенства мира в Индонезии - это стратегически важный шаг по укреплению позиций самбо в Юго-Восточной Азии. Уже сегодня спортсмены из Индонезии демонстрируют высокие результаты на главных континентальных соревнованиях», — отметил Шестаков. Он также напомнил о недавнем успехе индонезийской самбистки Десианы Сяфитри, завоевавшей серебро на чемпионате Азии и Океании в Ташкенте.

Соревновательная программа стартует 3 октября и продлится до 5 октября. Всего в программе запланировано 37 комплектов наград, при этом каждый участник может выступать только в одной дисциплине и весовой категории.

Ранее россияне заработали девять золотых медалей во второй день Кубка мира по самбо

Летние виды спорта
