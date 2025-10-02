На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Более деревянного футболиста в жизни не видел»: Спиридонов об игроке «Спартака»

Чемпион Европы Спиридонов высказался о контракте «Спартака» с Заболотным
Алексей Филиппов/РИА Новости

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов подверг резкой критике переход нападающего Антона Заболотного в московский «Спартак». Об этом сообщает «Матч ТВ». Волейболист заявил, что подписание контракта с форвардом стало ошибкой для клуба.

«Более деревянного футболиста в жизни не видел. На него делали навесы — все в пустоту, он проиграл кучу единоборств, постоянно падал», — отметил Спиридонов. По его мнению, Заболотный не нужен команде в предстоящем дерби с ЦСКА. Спиридонов также провел сравнение с Артемом Дзюбой, подчеркнув, что тот выигрывает единоборства в отличие от Заболотного.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 9 матчей за «Спартак» и не забил ни одного гола. ЦСКА лидирует в чемпионате России с 21 очком, «Спартак» занимает пятое место с 18 очками. Летом Заболотный подписал со «Спартаком» годовой контракт в статусе свободного агента.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
