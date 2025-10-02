В «Спартаке» заявили о важности дерби с ЦСКА

Старший тренер московского «Спартака» Ненад Сакич заявил, что предстоящее дерби с ЦСКА будет крайне важным. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Игра с ЦСКА будет очень сложная, соперник идет на первом месте. Будет непросто, но в любом случае, у нас еще есть время на подготовку., — заявил Сакич.

В прошлом туре «Спартак» обыграл «Пари НН» — 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА рассказали о подготовке к дерби со «Спартаком».