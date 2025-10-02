Знаменитый тренер назвал два плюса создания мусульманской лиги

Знаменитый футбольный тренер Сергей Ташуев, во время своей карьеры также возглавлявший грозненский «Ахмат», в комментарии для Legalbet положительно оценил создание в Москве Мусульманской футбольной лиги (UMMA LEAGUE).

«Мне кажется, создание разных лиг — нормальное явление сейчас. Это все любительские лиги: медиа, мусульманская или еще какая-то. Хорошее дело, что придумывают различные лиги. Это массовость, здоровье, много молодежи будет вовлечено. Эта лига будет объединять. Возможно, для кого-то это будет трамплин, чтобы перейти на более высокий уровень. Для кого-то будет хобби, где можно после работы просто мяч погонять. Я приветствую появление лиги», — считает Ташуев.

Специалист отметил, что принадлежность к конкретной религии не так важна, но само название может привлечь к участию в турнире больше мусульман, которые будут заниматься футболом, вместо того чтобы «где-то болтаться». Также приветствует Ташуев правило жесткого запрета мата в Мусульманской футбольной лиге.

Уже известно, что в новой лиге будут участвовать 14 команд, но заявиться в соревнования могут представители любых конфессий, а вот профессиональным игрокам на контрактах участвовать в турнире будет запрещено.

