Стало известно, почему Дзюба не сыграет в следующем матче

Игрок «Акрона» Дзюба остался в Тольятти и не сыграет с «Балтикой»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал состав команды на матч Кубка России против калининградской «Балтики». По информации телеграм-канала клуба, в Тольятти остались несколько ключевых футболистов, включая опытного нападающего Артема Дзюбу и полузащитников Роберто Фернандеса и Кристияна Бистровича.

«Некоторых футболистов мы оставили в Тольятти. Либо им необходимо большее время на восстановление, либо мы бы не смогли дать им столько времени и нагрузки, какую они получат в тренировках», – пояснил Тедеев.

Встреча между «Акроном» и «Балтикой» идет в эти минуты. Сейчас заканчивается первый тайм. Клуб из Самарской области уступает со счетом 0:1. Единственный мяч забил Чинонсо Оффор

«Акрон» продолжает борьбу в групповом этапе Кубка России, где встречается с «Балтикой» в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ.

Ранее «Спартак» одержал выездную победу над «Пари НН» в матче Кубка России