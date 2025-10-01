На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профсоюз футболистов Казахстана назвал матч с «Реалом» праздником

Генсек профсоюза футболистов Казахстана Абраев назвал матч с «Реалом» праздником
Pavel Mikheyev/Reuters

Генеральный секретарь профсоюза футболистов Казахстана Олжас Абраев дал оценку матчу между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. По информации «Vprognoze.ru», несмотря на разгромный счет 0:5, эту встречу видят важным событием для развития казахстанского футбола.

«Если убрать за скобки спортивный результат, то матч «Кайрат» – «Реал» стал настоящим праздником, матчем года в казахстанском футболе», — заявил Абраев.

Он подчеркнул, что хотя в Казахстан ранее уже приезжали такие гранды как «Челси» и «Манчестер Юнайтед», «Реал» остается особым клубом с 15 победами в Лиге чемпионов. По мнению секретаря, испанская команда продемонстрировала высочайший уровень, который должен стать ориентиром для молодых воспитанников «Кайрата», получивших бесценный опыт.

После двух туров группового этапа алматинский клуб занимает последнее место в группе с нулем очков и разницей мячей 1:9.

Ранее молодому вратарю подарили автомобиль после разгромного поражения от «Реала».

Футбол. Лига чемпионов
