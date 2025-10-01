Молодому вратарю подарили автомобиль после разгромного поражения от «Реала»

Восемнадцатилетний вратарь казахстанского «Кайрата» Шерхан Калмурза стал обладателем нового автомобиля после матча Лиги Чемпионов против мадридского «Реала». Как сообщает «Sports.kz», подарок вручил казахстанский бизнесмен Улугбек Шарипов, выполнив свое обещание наградить игроков в случае победы над испанским грандом. Хотя алматинцы проиграли со счетом 0:5, молодой голкипер проявил себя ярко.

Для Калмурзы этот матч стал дебютным на профессиональном уровне – еще две недели назад он был третьим вратарем команды. В игре против звездного состава «Реала» с Мбаппе и Винисиусом он отразил 7 из 12 ударов в створ, включая несколько опасных моментов. Видео с вручением автомобиля быстро распространилось в соцсетях, где за сутки на молодого вратаря подписались более 200 тысяч пользователей.

Прежде в матче против лиссабонского «Спортинга» алматинцы потерпели поражение со счетом 1:4. Однако в том поединке голкиперу Калмурзе удалось увести команду от еще более крупного счета, отразив одиннадцатиметровый удар. Вратарю было доверено место в основном составе действующих чемпионов Казахстана в связи с травмами двух более опытных коллег – Александра Заруцкого и Темирлана Анарбекова.

Ранее стало известно, что тренер клуба РПЛ может быть уволен в ближайшее время.