Защитник «Пари НН» резко раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Максим Шнапцев заявил, что отмена гола в начале игры надломила команду

Защитник «Пари Нижний Новгород» Максим Шнапцев выразил возмущение судейскими решениями в матче с московским «Спартаком» в рамках Кубка России, передает . «Матч ТВ».

Футболист резко отозвался об отмене взятия ворот его команды на 14-й минуте встречи после вмешательства системы VAR.

«Не знаю, как так можно так прибивать нас в начале матча. Мы острее были, прессинговали, превосходили соперника — просто взять и прибить нас», — заявил Шнапцев.

Гол Хуана Мануэля Боселли был отменен из-за нарушения правил в штрафной площади хозяев: Валерий Царукян в начале атаки задел Наиля Умярова. После просмотра повтора главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти, который реализовал Ливай Гарсия.

Защитник отметил, что команда начала радоваться забитому мячу, но решение судьи полностью изменило ход игры. По его словам, несмотря на владение мячом «Спартака», нижегородцы контролировали ход встречи и создавали больше моментов, однако отмененный гол сломал их настроение.

«Спартак» одержал победу со счетом 2:1.

