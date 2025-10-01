На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер клуба РПЛ может быть уволен в ближайшее время

Главный тренер «Пари НН» Шпилевский в ближайшее время может лишиться своего поста
Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского в ближайшее время могут уволить из РПЛ. «Матч ТВ» сообщает об этом со ссылкой на комментарий бывшего футболиста.

«Спартак» сейчас на хороших эмоциях. Те люди, кто выйдет в Кубке, будут доказывать свое место. Шпилевский будет следующим тренером, которого уволят в РПЛ», – заявил Гасилин. Его прогноз связан с неудовлетворительными результатами команды, которая с шестью очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

По мнению спортсмена, красно-белые, проводящие ротацию состава, имеют серьезное преимущество и находятся в хорошей форме. Гасилин отметил, что даже игроки, редко выходящие в стартовом составе, как Игорь Дмитриев, демонстрируют высокую мотивацию, что создает жесточайшую конкуренцию в команде.

Ранее «Факел» объявил имя нового тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
