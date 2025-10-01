В России вратари устроили драку в матче КХЛ

Голкиперы подрались на льду в полной экипировке во время игры

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и владивостокским «Адмиралом» произошло редкое столкновение – на льду подрались вратари обеих команд, передает «Чемпионат»

Инцидент с потасовкой случился в середине третьего периода при счете 6:1. Голкиперы Михаил Мишуров и Якуб Хуска неожиданно покинули свои ворота, встретились на центральной площадке и скинули шлемы.

Драка в полной вратарской экипировке продолжалась почти минуту. Спортсмены обменивались ударами, пока судьи не вмешались в потасовку. Оба голкипера получили по пятиминутному штрафу за нарушение правил. Вместо Мишурова в игру вступил Никита Серебряков, Хуску заменил Дмитрий Шугаев.

Встреча завершилась со счетом

Ранее стала известна причина, почему хоккеист «Вашингтона» отказался от игры в НХЛ