Стала известна причина, почему хоккеист «Вашингтона» отказался от игры в НХЛ

Агент Кузнецова Бабаев: Евгений устал ждать, в Америке все откладывалось
Российский нападающий Евгений Кузнецов принял решение продолжить карьеру в магнитогорском «Металлурге». Как сообщает «Sport24», такое решение было принято после затянувшихся переговоров с клубами Национальной хоккейной лиги.

«До «Металлурга» мы не вели переговоры ни с одной командой КХЛ. Они были единственными. Все понимали, что, скорее всего, Женя уедет в НХЛ», – заявил Бабаев. Он признался, что сам не ожидал такого поворота событий, поскольку изначально был уверен в переходе клиента в американский клуб. Решающим фактором стала усталость от постоянных отсрочек со стороны американских команд, а также желание самого хоккеиста остаться в России.

Кузнецову импонирует стиль игры «Металлурга», кроме того, важную роль сыграл домашний фактор. Агент подчеркнул, что окончательное слово всегда оставалось за самим игроком, и он принял решение в пользу комфортных условий в Магнитогорске.

