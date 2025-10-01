Российскому вратарю могут предложить сменить спортивное гражданство

Российский вратарь Никита Хайкин, выступающий за норвежский «Буде-Глимт», может получить приглашение в сборную Израиля. Об этом сообщает Walla Sport. Вратарь родился в Нетании и обладает израильским гражданством, что делает его легитимным кандидатом.

По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), он имеет право на такой переход, так как провел лишь два матча за молодежную сборную России и ни разу – за главную команду.

Инициатива вызвана тем, что текущие основные голкиперы сборной Даниэль Перец и Омри Глазер не имеют стабильной игровой практики в своих клубах.

Однако переговоры могут столкнуться с сложностями. Согласно информации, 30-летний Хайкин также рассматривает возможность получения норвежского паспорта, что откроет ему дорогу в сборную Норвегии и сделает выбор в пользу Израиля менее очевидным.

Также футболист упоминал о наличии у него гражданств России, Израиля и Великобритании, что предоставляет ему несколько вариантов для международной карьеры.

