Суд оставил легенду «Спартака» под арестом

De Telegraaf: экс-форвард «Спартака» Промес останется под арестом до апелляции
true
true
true
close
ФК «Спартак-Москва»

Бывшим нападающий «Спартака» Квинси Промес, которого экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды, останется под арестом до рассмотрения апелляции. Об этом сообщает De Telegraaf.

Суд отклонил ходатайства об отмене или приостановлении его предварительного заключения.

8 июля состоялось досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения, по итогам которого и было принято решение о продлении заключения до 2026 года. Ожидается, что следующее слушание по его делу состоится не раньше следующего года.

12 июня появилась информация, что полиция города Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор.

20 июня футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее «Буде-Глимт» Никиты Хайкина сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

