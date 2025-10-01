Стало известно будущее тренера «Акрона»

Руководство «Акрона» не планирует перестановок на посту главного тренера, несмотря на ннеудачную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство выражает полную поддержку штабу Тедеева. В клубе уверены, что российский специалист сможет исправить турнирную ситуацию.

27 сентября тольяттинский «Акрон» в матче десятого тура РПЛ уступил «Ахмату». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Эгаш Касинтура уже на 3-й минуте игры. Второй гол грозненской команды оформил Брайан Мансилья на 72-й минуте. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Мансилья забил еще раз.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел с первых минут, однако помочь своей команде не смог.

После 10 туров в турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает 13-е место с активом в семь баллов.

