Форварда «Зенита» сравнили с «Запорожцем»

Экс-футболист Быстров сравнил форварда «Зенита» Соболева с «Запорожцем»
ФК «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров в шоу «О, родной футбол!» заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев крайне медлителен.

«Соболев – машина для борьбы? Какая машина, тогда он – «Запорожец». Вы видели, как этот «Запорожец» играл в Краснодаре с пробуксовкой? На велосипеде можно обогнать», — заявил Быстров.

Соболев выступает за петербургский клуб с 2024 года. В «Зенит» он перешел из московского «Спартака». В своей карьере он также играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».

30 сентября петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил футболист «Зенита» Лусиано Гонду.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что бывшего инвестора «Химок» могут отстранить от футбола на 10 лет.

