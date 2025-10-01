На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легендарная чемпионка мира объяснила, почему Валиевой будет непросто возвращаться

Фигуристка Бутырская: Валиевой придется работать больше, чем до дисквалификации
true
true
true
close
Eloisa Lopez/Reuters

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская порадовалась новости о возобновлении карьеры Камилы Валиевой после окончания дисквалификации. Вместе с тем в разговоре с «Газетой.Ru» она заметила, что спортсменке предстоит преодолеть немало сложностей.

«Камила очень много выступала у Татьяны Навки — думаю, они подружились, приятны друг другу, и Татьяна ее пригласила, предоставила условия... Не знаю наверняка. С Этери Георгиевной Камила вроде бы не ругалась, я о таком не слышала. И все-таки Этери Георгиевна показывала результат как тренер олимпийских чемпионов. Поэтому очень сложно предполагать, как все будет.

Но я уверена, что в любом случае все зависит от самой Камилы. Будет хотеть, будет стараться — все сложится как надо. Надо работать. Когда человек становится старше, ему все дается сложнее с каждым годом. Приходится постоянно прибавлять. Ей нужно работать больше, чем она работала до дисквалификации», — считает Бутырская.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что верит в успех Валиевой.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами