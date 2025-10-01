Легендарная чемпионка мира объяснила, почему Валиевой будет непросто возвращаться

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская порадовалась новости о возобновлении карьеры Камилы Валиевой после окончания дисквалификации. Вместе с тем в разговоре с «Газетой.Ru» она заметила, что спортсменке предстоит преодолеть немало сложностей.

«Камила очень много выступала у Татьяны Навки — думаю, они подружились, приятны друг другу, и Татьяна ее пригласила, предоставила условия... Не знаю наверняка. С Этери Георгиевной Камила вроде бы не ругалась, я о таком не слышала. И все-таки Этери Георгиевна показывала результат как тренер олимпийских чемпионов. Поэтому очень сложно предполагать, как все будет.

Но я уверена, что в любом случае все зависит от самой Камилы. Будет хотеть, будет стараться — все сложится как надо. Надо работать. Когда человек становится старше, ему все дается сложнее с каждым годом. Приходится постоянно прибавлять. Ей нужно работать больше, чем она работала до дисквалификации», — считает Бутырская.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что верит в успех Валиевой.