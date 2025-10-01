Олимпийская чемпионка верит в успешное возвращение Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о возобновлении карьеры Камилы Валиевой по окончании срока дисквалификации. Она заявила «Газете.Ru», что не сомневается в успешном возвращении фигуристки.

«Верю в то, что она может вернуться, она очень талантливый человек. Дай бог ей удачи. Это больший вызов для Валиевой или для тренера? Конечно, это огромный вызов для спортсменки», — сказала Бестемьянова.

Возвращение Камилы Валиевой подтвердила Татьяна Навка. Именно в ее академии станет тренироваться фигуристка, она будет заниматься в группе Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Губерниев предположил, что Валиева еще может съездить на ОИ.