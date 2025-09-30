Ротенберг заявил, что Овечкин выздоровел

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восстановился после повреждения, полученного в начале сентября.

По его словам, эту информацию ему донесла мать спортсмена.

«Я общался с Татьяной Николаевной. Она мне сказала, что у Саши все хорошо. Он тренируется, все в порядке», — заявил Ротенберг.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее СКА проиграл бывшему клубу Игоря Ларионова.