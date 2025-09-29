На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СКА проиграл бывшему клубу Ларионова

СКА проиграл «Торпедо» со счетом 2:5 в матче регулярного сезона КХЛ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Петербургский СКА уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и завершилась победой гостей со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Белевич, Владислав Фирстов, Бобби Нарделла, Василий Атанасов и Сергей Гончарук. У проигравшей команды отличились Валентин Зыков и Никита Смирнов.

После этой победы нижегородский клуб набрал 15 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда под руководством Алексея Жамнова располагается на шестой позиции Запада, имея в активе 11 очков после девяти игр.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года

Ранее «Спартак» проиграл «Драконам» в матче КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
