В «Балтике» заявили, что ЦСКА забил победный гол с нарушением правил

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что армейский клуб забил победный мяч с фолом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Там был наступ в нашей штрафной на Саусе, который после блока должен был переключиться на Дивеева, который забивал гол. Это все видят, но все об этом молчат», — заявил Талалаев.

Игра ЦСКА — «Балтика» прошла 28 сентября завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой шестую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

