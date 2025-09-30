На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия выиграла чемпионат мира по шахбоксу

Россия выиграла медальный зачет чемпионата мира по шахбоксу
Jacek Prondzynski/Fotopyk/Global Look Press

Российские спортсмены выиграли общий зачет чемпионата мира по шахбоксу, который состоялся в Сербии. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности на счету россиян 29 медалей, 15 из которых высшей пробы. торое место заняла команда США, третье – сборная Франции. Российская сборная была допущена к участию в турнире с национальными атрибутами — флагом и гимном.

Шахбокс — гибридный вид спорта, в котором комбинируются состязания по шахматам и боксу в чередующихся раундах. Каждый матч состоит из 11 раундов по три минуты. Геймы поочередно проходят сначала за шахматной доской, а потом — на ринге. Победа может быть одержана как нокаутом, так и матом — в зависимости от того, какой на данный момент проходит раунд.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее израильских шахматистов заставили сняться с турнира в Испании.

