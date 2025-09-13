Израильских шахматистов заставили сняться с турнира в Испании

Израильские шахматисты отказались от участия в международном турнире в Испании, сообщает El Pais.

По информации источника, спортсмены добровольно отказались соревноваться после того, как организаторы турнира выступили против их участия. Отмечается, что испанская сторона была обязана принять заявки игроков из Израиля под угрозой санкций со стороны Международной шахматной федерации(FIDE), однако его руководство заявило о резком неприятии их приезда.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

21 июля Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России до командного чемпионата мира 2025 года. Турнир пройдет в ноябре в испанском городе Линарес. Решение было принято на заседании FIDE: россиянки выступят под нейтральным флагом, если будет получено письмо об отсутствии возражений от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее российская шахматистка пожаловалась на хейт из-за слов про отказ украинки жать руку.