Стала известна причина смерти «самой титулованной спортсменки в женском боксе»

Бывший тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын заявил, что причиной смерти чемпионки мира по боксу Ирины Синецкой стал оторвавшийся тромб. Об этом РИА Новости бывший тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын.

«Причина смерти — тромб», — сказал Лисицын.

Синецкая родилась в Ставропольском крае 25 декабря 1978 года. Она тренировалась в местной Детско-юношеской школе единоборств, а в 2007 году окончила факультет физической культуры Ставропольского университета. Спортсменка выиграла два первых чемпионата мира в весовой категории до 67 кг и стала победительницей четырех чемпионатов Европы подряд в весовой категории до 66 кг. В 2009-м боксерша завоевала золото в категории до 75 кг, а спустя два года — серебро в категории более 81 кг.

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами», — заявили в Федерация бокса России.

Ранее советский чемпион Европы по боксу скончался в 84 года.