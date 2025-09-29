На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина смерти «самой титулованной спортсменки в женском боксе»

Причиной смерти чемпионки мира по боксу Синецкой стал оторвавшийся тромб
true
true
true
close
Федерация бокса России

Бывший тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын заявил, что причиной смерти чемпионки мира по боксу Ирины Синецкой стал оторвавшийся тромб. Об этом РИА Новости бывший тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын.

«Причина смерти — тромб», — сказал Лисицын.

Синецкая родилась в Ставропольском крае 25 декабря 1978 года. Она тренировалась в местной Детско-юношеской школе единоборств, а в 2007 году окончила факультет физической культуры Ставропольского университета. Спортсменка выиграла два первых чемпионата мира в весовой категории до 67 кг и стала победительницей четырех чемпионатов Европы подряд в весовой категории до 66 кг. В 2009-м боксерша завоевала золото в категории до 75 кг, а спустя два года — серебро в категории более 81 кг.

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами», — заявили в Федерация бокса России.

Ранее советский чемпион Европы по боксу скончался в 84 года.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами