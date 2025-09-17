На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Советский чемпион Европы по боксу скончался в 84 года

Умер советский боксер Виктор Агеев
Юрий Сомов/РИА Новости

Двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по боксу Виктор Агеев умер на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России на официальном сайте.

Причина смерти спортсмена не указана.

«Уход Виктора Петровича — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта. Все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — отмечено в сообщении Федерации.

Агеев — заслуженный мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер СССР, чемпион Европы (1965 и 1967) и СССР (1963 — в полусреднем весе, 1965, 1966 и 1967 — в первом среднем весе), президент Федерации профессионального бокса России (1992—2017), первый вице-президент Паназиатской боксёрской ассоциации (PABA), член исполкома Всемирной Боксёрской Ассоциации (WBA). Он — выдающийся боксер СССР (1967).

В 2002 году он был награжден Орденом Почета за заслуги в развитии физической культуры, спорта и многолетний добросовестный труд. Среди учеников Агеева олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

Ранее скончался бывший вице-президент Федерации хоккея России.

