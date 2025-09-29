На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России внезапно умерла «самая титулованная спортсменка в женском боксе»

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла в 46 лет
true
true
true
close
Shutterstock

Трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Ирина Синецкая скоропостижно умерла в 46 лет. Об этом сообщает на сайте Федерация бокса России.

Там отметили, что женщина была «была самой титулованной спортсменкой в женском боксе».

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами», — заявили в федерации и выразили соболезнования близким женщины.

Синецкая родилась в Ставропольском крае 25 декабря 1978 года. Она тренировалась в местной Детско-юношеской школе единоборств, а в 2007 году окончила факультет физической культуры Ставропольского университета. Спортсменка выиграла два первых чемпионата мира в весовой категории до 67 кг и стала победительницей четырех чемпионатов Европы подряд в весовой категории до 66 кг. В 2009-м боксерша завоевала золото в категории до 75 кг, а спустя два года — серебро в категории более 81 кг.

17 сентября на 85 году жизни скончался двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по боксу Виктор Агеев. В федерации назвали его «глубоко порядочным» и «фанатично преданным своему виду спорта». Все, кто был знаком с Агеевым говорили о нем с уважением.

Ранее появилось видео нокаута, после которого умерла 18-летняя боксерша.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами