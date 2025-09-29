В России внезапно умерла «самая титулованная спортсменка в женском боксе»

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла в 46 лет

Трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Ирина Синецкая скоропостижно умерла в 46 лет. Об этом сообщает на сайте Федерация бокса России.

Там отметили, что женщина была «была самой титулованной спортсменкой в женском боксе».

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами», — заявили в федерации и выразили соболезнования близким женщины.

Синецкая родилась в Ставропольском крае 25 декабря 1978 года. Она тренировалась в местной Детско-юношеской школе единоборств, а в 2007 году окончила факультет физической культуры Ставропольского университета. Спортсменка выиграла два первых чемпионата мира в весовой категории до 67 кг и стала победительницей четырех чемпионатов Европы подряд в весовой категории до 66 кг. В 2009-м боксерша завоевала золото в категории до 75 кг, а спустя два года — серебро в категории более 81 кг.

17 сентября на 85 году жизни скончался двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по боксу Виктор Агеев. В федерации назвали его «глубоко порядочным» и «фанатично преданным своему виду спорта». Все, кто был знаком с Агеевым говорили о нем с уважением.

