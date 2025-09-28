В ЦСКА одним словом описали победу над «Балтикой»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что прошедшая игра была одной из ключевых в сезоне. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это самая важная победа на данный момент. В зависимости от года у нас есть два-три ключевых матча. С «Ростовом» мы провели плохой матч, с «Сочи» мы были не слишком хороши, но победили, а сегодня провели и хороший матч, и победили. После международной паузы я не узнавал свою команду, это были не мы. Нам было важно восстановить то, что было у нас в начале сезона», — заявил Челестини.

Игра ЦСКА — «Балтика» завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой пятую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев призвал ЦСКА задуматься.