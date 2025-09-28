Тренер «Балтики» призвал ЦСКА задуматься

Тренер «Балтики» Талалаев заявил, что у ЦСКА есть трудности

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что у армейской команды в последних матчах есть трудности. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Поздравляю болельщиков ЦСКА, ваша команда на первом месте, находится в чемпионской гонке, борется за золотые медали. А вот в клубе стоит задуматься — в последних шести играх без пенальти и удалений у команды ни одной победы», — заявил Талалаев.

Игра ЦСКА — «Балтика» завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой пятую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что махачкалинское «Динамо» и «Сочи» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ.