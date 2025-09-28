На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен чемпион первой трети чемпионата России по футболу

ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ после 10 туров
ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) после трети сыгранных матчей.

Это произошло после победы армейского клуба в матче 10-го тура против калининградской «Балтики». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0, единственный мяч оказался на счету Игоря Дивеева. В составе гостей во втором тайме за вторую желтую карточку с поля был удален Кевин Андраде.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко. На втором месте располагается столичный «Локомотив, отстающий от лидера на один балл. Третью строчку в таблице занимает петербургский «Зенит», четвертую — «Краснодар». В активе обеих команд по 19 очков после 10 матчей.

Ранее в «Балтике» объяснили поражение от ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
