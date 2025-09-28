Стал известен чемпион первой трети чемпионата России по футболу

Московский ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) после трети сыгранных матчей.

Это произошло после победы армейского клуба в матче 10-го тура против калининградской «Балтики». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0, единственный мяч оказался на счету Игоря Дивеева. В составе гостей во втором тайме за вторую желтую карточку с поля был удален Кевин Андраде.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко. На втором месте располагается столичный «Локомотив, отстающий от лидера на один балл. Третью строчку в таблице занимает петербургский «Зенит», четвертую — «Краснодар». В активе обеих команд по 19 очков после 10 матчей.

Ранее в «Балтике» объяснили поражение от ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ.