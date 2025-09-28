В «Балтике» объяснили поражение от ЦСКА

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что пока не осознал того, что его команда потерпела первое поражение в сезоне. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока не пришло ощущение того, что мы проиграли. Мы играли против, наверное, самой играющей команды в России. ЦСКА и «Краснодар» — две команды, которые играют в футбол в России, в то, что можно назвать футболом, на мой взгляд. Будем делать все, чтобы ощущение того, что кто-то говорит, что мы скоро сдуемся, оставалось как можно дольше», — заявил Талалаев.

Игра ЦСКА — «Балтика» завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой пятую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

