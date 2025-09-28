На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Спартака» анонсировал свое прощание

Легенда «Спартака» Глушаков анонсировал прощальный матч

Бывший полузащитник столичного «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором анонсировал свой прощальный матч.

Футболист примет участие в матче между легендами «Спартака» и «Локомотива», игра пройдет 11 октября в Подмосковье.

«В 16:30 на «Арене Химки» сойдутся две легендарные команды — «Спартак» Москва и «Локомотив» Москва. Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую», — заявил Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее «Спартаку» предрекли тяжелую игру с «Пари НН».

Футбол. Чемпионат России
