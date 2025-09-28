«Спартаку» предрекли тяжелую игру с «Пари НН»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что столичному «Спартаку» предстоит тяжёлая игра против «Пари НН», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не будет лёгкой прогулки для «Спартака». У «Пари НН» очень неплохой тренер молодой, ему нужно просто немного времени. Чувствуется немецкая школа, дисциплинированно команда начинает играть», — сказал Наумов.

Встреча состоится 28 сентября. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ближайший месяц команда будет вынуждена играть без главного тренера Станковича на бровке во время матчей. Специалист был дисквалифицирован в Российской премьер-лиге и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

