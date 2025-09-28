Экс-вратарь «Локомотива»: несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме высказался за возможное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«На мой взгляд, несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы. Должен быть баланс между легионерами и россиянами. Главное, чтобы была хорошая конкуренция», — сказал Гильерме.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее хорватский футболист поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.